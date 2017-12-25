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Son Dakika Haberi: 23 muvazzaf astsubay ’den gözaltına alındı

Son dakika haberi... ’de yürütülen /PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 16:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 17:25
Son Dakika Haberi: 23 muvazzaf astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

23'Ü YAKALANDI, 9 FİRARİ ARANIYOR

Başsavcılığın 20 Aralık'tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: 23 muvazzaf astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
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