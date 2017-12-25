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Terör devleti 'den skandal karar

askeri mahkemesi, "" sahibi 16 yaşındaki et- ile annesi Neriman ve kuzeni et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2017 20:57 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 23:58
Terör devleti İsrail'den skandal karar

askeri mahkemesi, "" sahibi 16 yaşındaki et- ile annesi Neriman ve kuzeni et-Temimi'nin gözaltı sürelerini 4 gün daha uzattı.

İşgal altındaki 'da yer alan Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Temimi ailesinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Mahkemede Temimi'nin babasıyla konuşmasına izin verilmezken, 13 askerin Temimi'yi çevreledikleri ve ayaklarına zincir bağlandığı görüldü.

Mahkeme başkanı, Temimi'nin avukatı Sical Kok Efifi'nin müvekkillerinin serbest bırakılması talebini reddetti.

Temimi, mahkemedeki oturumun sonlanmasının ardından, "Kahrolsun işgal gücü!" şeklinde slogan attı.

Filistinli kız çocuğu Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail savcılığının öne sürdüğü tüm gerekçeler asılsızdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Mahkeme de şekilden ibaret olup işgal gücünün bir malzemesidir. İsrail aşırı sağını razı etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Ahed ile annesi ve kuzeninin gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığını teyit etti.

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Terör devleti İsrail'den skandal karar
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