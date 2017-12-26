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AK Parti'den 'ün sözlerine ilk yorum

11. Cumhurbaşkanı ’ün 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilere direnen sivillerle ilgili düzenlemeye yönelik eleştirisine AK Parti’den ilk resmi tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 15:38 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 16:23
AK Parti'den Abdullah Gül'ün sözlerine ilk yorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, daha önce resmi görevlilere bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız olmasını üzülerek karşıladığını belirterek, "kim olursa olsun" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Çok üzülerek karşılıyorum"

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül'ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"KİM OLURSA OLSUN..."

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. , bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun."(Hürriyet)

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AK Parti'den Abdullah Gül'ün sözlerine ilk yorum
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