Bodrum’da fuhuş çetesine büyük darbe

Gözde turizm merkezi Bodrum'da sınır aşan suçlardan *fuhuş amaçlı insan ticareti suçuyla* mücadele kapsamında, istihbari bilgileri değerlendiren Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının Ağustos ayında başlattığı projeli soruşturma neticesi bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Kırgız, Kazak, Özbek ve Rus uyruklu 12 kadını Bodrum'da fuhuşa teşvik eden Ö.K liderliğindeki örgüte yönelik olarak, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları neticesi, fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 15 kişi hakkında verilen gözaltı kararı üzerine sabah erken saatlerden itibaren Bodrum, İzmir, Van ve Yalova'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilere gözaltı yapılırken adreslerinde de arama gerçekleştirildi.

Fuhuşa aracılık eden şüphelilerin Bodrum'da üç otel ve bir apart işletmesiyle irtibatlı olarak yer temin ettikleri belirlendi.

Yaşları 25-30 arasında değişen 12 yabancı uyruklu kadının idari işlem tesis edilerek, sınır dışı edildikleri soruşturmada; gözaltına alınan şüphelilerin Muğla İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrasında, ileriki günlerde, Bodrum Başsavcılığı'nda hazır edilecekleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.