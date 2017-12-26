Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad'da, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇAD HALKI ŞARKILAR VE DANS GÖSTERİLERİYLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad halkı tarafından şarkılar ve dans gösterileriyle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad halkı tarafından büyük bir coşku içersinde şarkı ve dans gösterileriyle karşılandı. Çad halkı ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posteriyle büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çad halkı şarkılar ve dans gösterileriyle karşıladı