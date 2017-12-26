Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Çad Cumhurbaşkanı başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2017 19:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad'da, Çad Cumhurbaşkanı başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇAD HALKI ŞARKILAR VE DANS GÖSTERİLERİYLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad halkı tarafından şarkılar ve dans gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Çad halkı tarafından büyük bir coşku içersinde şarkı ve dans gösterileriyle karşılandı. Çad halkı ellerindeki Türk bayrakları ve Erdoğan posteriyle büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Çad halkı şarkılar ve dans gösterileriyle karşıladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN