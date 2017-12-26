Darbeciye tek tip, vicdanımızı rahatlattı

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlara, ceza infaz kurumu dışına çıkışlarında tek tip kıyafet zorunluluğu getirildi. Tulum şeklinde olacak tek tip kıyafetin renginin, badem kurusu ve gri olması kararlaştırıldı. Böylece başta FETÖ üyeliğinden yargılanan darbeciler olmak üzere terör örgütü üyeleri duruşmalara tek tip kıyafetle gelecek. Konu İngilizce 'kahraman' anlamına gelen 'hero' yazısı baskılı tişörtle duruşmaya gelen FETÖ mensubunun yarattığı infial sonrası gündeme gelmişti.
ŞEHİT ANNESİ İSTEDİ
Tek tip kıyafet uygulamasını ilk talep edenlerden biri de 15 Temmuz
darbe girişiminde Ankara
Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç'tı. FETÖ zanlılarının takım elbiseyle duruşmaya gelmesine tepki gösteren Meltem Kılınç, Adalet Bakanlığı'nca ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler için uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını istemişti.
BİZİ İNCİTİYORDU
Başkanı olduğu 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği olarak konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a ilettiklerini anlatan Kılınç, yapılan değişikliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İşte anlattıkları:
Bu değişiklik vicdanları rahatlatacak. Oğlumu kefenlere sardıran o vatan hainlerinin duruşmaya takım elbiseli olarak getirilmesi şehit ailesi olarak bizi üzüyor ve incitiyordu. Devletine hainlik eden takım elbiseli değil, tek tip ve tek renk kıyafetle halkın karşısına çıkarılmalı.
Sabahın köründe mahkeme salonlarına giderek duruşmaları takip eden aileler olarak, evlatlarımızın katillerini mahkemede takım elbiseli ve rahat tavırlarla görünce rahatsız oluyorduk. Zaten görüntüleri olmasına rağmen hâlâ her şeyi inkâr edebilmeleri bizi çıldırtıyor. Bir de üzerine bu rahat görünümleri bizi çileden çıkartıyordu. Artık ihanetlerine uygun olarak bir üniforma giyecek olmaları bize biraz olsun huzur verecek" dedi.
'KARDEŞİMİN KATİLİ O TULUMU GİYSİN'
İstanbul Saraçhane'de şehit olan imam İbrahim Yılmaz'ın ağabeyi İsa Yılmaz:
Mahkemeleri takip ediyorum. İki gün katıldım kardeşimin katillerinin duruşmalarına. Bu KHK içeriği çok zengin, milletimiz için güzel oldu. FETÖ'cü hainleri tek tip kıyafetle görmek kesinlikle bizim istediğimiz ve yetkilerden talep ettiğimiz bir konuydu. Mahkemeye gittiğimizde 50 sanık önümüzden geçiyor. Kıyafetleri, saçı, sakalı, tıraşı yerinde. Sanki bir tatil beldesinden gelmişler. Onları böyle keyfi yerinde görmek gönüllerimizi yaralıyordu. Bunlar katil. Neden tek tip kıyafetle gelmiyor, suçsuz gibi geliyor. Temennim, dava bitmeden kardeşimin katillerini o tulumun içinde görmekti. Bu gerçek oldu, çok sevindim. Bunlar vatana ihanet etti. Giysinler ki, o suçluluk psikolojisine sahip olsunlar. Sadece sembolik bir şey değil çok daha fazla anlam içeriyor" dedi.
'CUMHURBAŞKANIMIZ DUALARIMIZLA AYAKTA'
Köprüde bir oğlu şehit, bir oğlu da gazi olan baba İhsan Ayanoğlu:
Darbe girişiminin yıldönümünde köprüde yapılan anma programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Yargılanan hainleri tek tip kıyafetle görmek istiyoruz" diyen İhsan Ayanoğlu "Artık FETÖ'cü hainlerin mahkemeye takım elbiseyle gelme dönemi bitti. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hâlâ birileri frene bassa da o dualarla ayakta duruyor. Onun için kendisinin duacısıyız" dedi.
'ÇOK YERİNDE BİR KARAR OLDU'
Boğaziçi Köprüsü'nde eşiyle birlikte gazi olan Ayla Kasarcı: "
Çok yerinde bir karar oldu. Kader mahkûmlarını
ayrı tutuyorum; onun dışında terörle ilgisi olan ve teröre
yardım edenler için bu karar çok iyi oldu. Zaten yurtdışında
birçok ülkede de uygulanıyor. En iğrenç renk
olsun, onlara yakışan bu. Öte yandan KHK'nın bir diğer
maddesinde terörle mücadele edenlerin yargılanmaması
ile ilgili bir madde var. Bu da bizi çok
memnun etti. Allah yapanlardan
razı olsun" dedi.
DÜNYA DA TEK TİP KULLANIYOR
Darbeden yargılanan FETÖ'cü hainlere tek tip kıyafet uygulaması dünyanın birçok ülkesinde yıllardır var. ABD, İngiltere, Çin, Güney Afrika, Kazakistan yaygın uygulamanın olduğu ülkeler...
Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen "tek tip kıyafet" uygulamasının benzerleri ABD, İngiltere, Çin, Güney Afrika ve Kazakistan da yaygın olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor. Bu ülkeler arasında Avrupa'da Magna Carta'nın kabulü nedeniyle yerleşik demokrasi için örnek gösterilen İngiltere de bulunuyor. KHK'nın getirdiği en önemli değişikliklerden biri olan, "darbeci ve terör suçlusu tutuklu-hükümlülere tek tip kıyafet" belli çevrelerce istismar edilmeye başlanırken Adalet Bakanlığı'nda yapılan çalışma, bu uygulamanın Birleşmiş Milletler kararı ile benimsenmiş olduğunu hatırlattı. BM, geçen yıl ocak ayında toplanan Genel Kurul toplantısında mahkumlara tek tip kıyafet uygulamasını gündemine aldı. Toplantı sonunda, o zamana kadar var olan uygulamalar yeniden gözden geçirilerek ülkelerin kendine özgü şartlarına göre mahkumlara tek tek tip kıyafet giydirebilecekleri benimsendi. Resmi olarak "Mahkumlara Muamelede Standart Asgari Kurallar" başlığı verilen kurallar uluslararası çevrelerde "Nelson Mandela Kuralları" olarak anıldı. Cenevre'de kabul edilen 1957 tarihli "Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar" adlı kararda da "Şahsi elbisesini giymesine izin verilmeyen her mahpusa, iklim şartlarına uygun giysiler verilir" hükmü yer aldı.
Talat ÖZTUZSUZ
/ Ersan ATAR /
ANKARA Öztuzsuz- Aslışah SARITAŞ - Furkan KARA /
SABAH