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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı 'a 'den 10 yıl 6 ay hapis cezası

'ye üye olmak suçundan yargılanan Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından 'a 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 26.12.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 26.12.2017 17:14
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın ardından davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası

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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'a FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası
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