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'li 'dan darbeye direnen kahramanlara hakaret

Muğla Milletvekili , vatanı için 15 Temmuz'da 'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza attı.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 12:56
CHP'li Ömer Süha Aldan'dan darbeye direnen kahramanlara hakaret

'cü darbe girişimine karşı, sürekli "tiyatro" benzetmesi yaparak hain kalkışmayı sulandıran bu sefer darbeye direnen gazilere dil uzattı.

CHP'li vekilden darbeye direnen kahramanlara çirkin hakaretler

DARBEYE DİRENENLERE HAKARET

Bir radyo yayınına katılan CHP'li vekil Aldan, darbeye direnen kahramanların o geceki eylemleri nedeniyle ceza almasının önüne geçen düzenlemeyi çirkin ifadelerle şöyle tanımladı: "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır."

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Darbeye direnenlere alçakça hakaret eden CHP'li Aldan'a kullanıcıları sert tepki gösterdi. Aldan'ı özür dilemeye davet eden sosyal medya kullanıcıları, skandal sözlerinden dolayı hesap sorulması gerektiğini de ifade etti.

"CHP İYİCE ŞİRAZEDEN ÇIKTI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li vekilin skandal açıklaması ile ilgili "CHP iyice şirazeden çıktı" dedi.

Hamza Dağ: "CHP iyice şirazeden çıktı"



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CHP'li Ömer Süha Aldan'dan darbeye direnen kahramanlara hakaret
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