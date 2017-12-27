FETÖ’den şikayetçi olduğu dosyadan terör savcısına ifade verdi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e çürük uçak satıp, villasını icra yoluyla alan FETÖ'nün, olayı Yargıtay'da da örtbas ettiği öne sürülmüş olay ile ilgili İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. İbrahim Tatlıses bu soruşturma çerçevesinde İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Tatlıses, 2010 yılında o dönem Tarkim Havacılık'ın ortağı Faruk Bayındır'ın kayınpederi Megatrans Şirketi'nin sahibi Ahmet Özbey'den 6 milyon dolara uçak aldı. Ancak Tatlıses bir süre sonra jetin çürük olduğunu fark edip iade etmek istedi. Bunu yapamayınca, jetin parasını ödemedi. Megatrans şirketi de sözde alacağına karşılık Tatlıses'in Büyükçekmece'deki 6 milyon liralık villasına tedbir kararı koydurup, 1 milyon 530 bin lira bedelle icradan satın aldı.



JET KARAR ŞAŞIRTTI



Tatlıses'in avukatı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla satışın iptalini talep etti. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği talebi reddetti. Dosya, itiraz üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne gitti. Çürük olduğu ileri sürülen jet ile ilgili, daireden de jet bir karar çıktı. 54 gün içinde dosyayı ele alıp karara bağlayan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi villanın satış kararını onadı.



BAYINDIR FETÖ FİRARİSİ



Geçtiğimiz yıl Faruk Bayındır ile Ahmet Özbey hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi. Her ikisi de firar etti. 'İhaleye fesat' karıştırıldığı iddiasıyla ilgili 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' veren Savcı Ulvi Karaşahin de FETÖ'den gözaltına alındı. FETÖ soruşturmasında firari olan Yargıtay üyeleri Hüseyin Karagöl, Mustafa Akarsu ve İlyas Şahin'in bacanak olduğu, eşlerinin Bayındır'ın kuzenleri olduğu belirlendi. Onama kararının altında imzası bulunan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyeleri Ayhan Doğan ve Mehmet Uslu'ya da meslekten çıkarma cezası verildi. Tatlıses'in avukatı, yeniden Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'ne başvurarak karara yönelik "düzeltme" istedi. Avukat dilekçesinde, "Yargı eliyle kamu gücünü FETÖ/PDY yapılanması menfaatine kullananlar hak ettikleri cezayı almalıdır" dedi.



KARDEŞİ İTİRAF ETMİŞTİ

Gazeteci Haydar Meriç'in, Fethullah Gülen'in özel hayatına ilişkin kitap yazacağını söylemesinden sonra öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Er-Ah Uçuş Okulu Genel Koordinatörü ve Faruk Bayındır'ın kardeşi Ferhat Bayındır, ağabeyinin FETÖ terör örgütü ile bağlantısını bildiğimden, kaset olayında da rol almış olabileceğini ve Haydar Meriç'in öldürülmesi olayında da rolü olduğunu düşündüğünü söylemişti.

İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşandı. Tatlıses, İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Terör Savcısı'na ifade verdi. Tatlıses, şüphelilerden şikayetçi oldu ve FETÖ mensuplarınca nasıl mağdur edildiğini anlattı. Tatlıses, sinsi bir yapı tarafından kuşatıldığını ifade etti.

İBRAHİM TATLISES MAKETİ KARŞISINDA DUA ETTİ