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Son Dakika Haberi: Kapatılan akademisyen ve çalışanlarından 54'ü yakalandı

Son dakika haberi... Kapatılan nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltı kararı bulunan 171 şüpheliden 54'ü yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2017 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 11:10
Son Dakika Haberi: Kapatılan Fatih Üniversitesi akademisyen ve çalışanlarından 54'ü yakalandı

kapsamında ile kapatılan 'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 şüpheli gözaltına alındı.

171 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kapatılan üniversitede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 171 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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29 İLDE OPERASYON

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 29 ilde operasyon başlatıldı.

117 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda, 26'sı kadın 54 şüpheli yakalandı. 117 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ayrıca soruşturma bünyesindeki 1 kişinin de daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

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