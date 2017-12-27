Osmanlı yadigârı Sevakin Adası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği Sevakin Adası yüzyıllarca Osmanlı hâkimiyetinde kalmış uç şehirlerinden biri. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu "Sevakin 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı bayrağının dalgalandığı önemli bir ticaret ve gümrük merkezi. Tarihi mirasımıza sahip çıkmamız sevindirici" dedi. Sudan'daki adanın tarihine değinen Afyoncu "Sevakin, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı hâkimiyetinde olan sancak beyliklerinden biriydi. Bir dönem Habeş eyaletinin merkezi olmuştu. 19. yüzyılda kaymakamlık statüsündeydi. Afrika'daki en önemli ticaret ve gümrük merkezi olan ileri bir uç şehriydi. Osmanlı'nın Mısır'ı kaybetmesi ile hâkimiyeti son buldu. Bizim için tarihi bir emanet. Tarihi mirasımıza, tarihte Osmanlı bayrağının dalgalandığı yerlere sahip çıkmak sevindirici bir durum" diye konuştu. Sevakin Adası ile Türkiye'nin ilişkileri yeniden TİKA tarafından canlandırıldı. TİKA, Kızıldeniz eyaletine bağlı Sevakin'deki Osmanlı döneminde gümrük işlemleri için hizmet veren binayı ve içinde Hanefi ve Şafii camilerinin de yer aldığı kompleksin restorasyonunu tamamladı.





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