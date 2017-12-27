Son dakika: Savcılık'tan flaş bylock açıklaması

FETÖ GERÇEK BYLOCK'ÇULARI BU YÖNTEMLE GİZLEMİŞ

Ankara Başsavcılığı 11.480 GSM numarasının iradeleri dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı. FETÖ'nün bu yöntemle gerçek kullanıcıları gizlediği vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kriptolu haberleşmek için kullandıkları ByLock ile açıklama yaptı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada 11 bin 480 kişinin iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği bildirildi.

Savcılık'tan flaş bylock açıklaması

İŞTE FETÖ TARAFINDAN HAZIRLANIP BYLOCK'A YÖNLENDİRİLEN UYGULAMALAR:



İŞTE O AÇIKLAMA:

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin haberleşme amacıyla kullandıkları ByLock adlı uygulamaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden bazı ihbar ve şikayetler üzerine yapılan inceleme sonuçları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

TEKNİK VERİLERLE TESPİTİ HALİNDE...

ByLock örgüt içi gizli haberleşme amacıyla geliştirilmiş ve bu özelliğiyle yürütülen soruşturmalarda örgüt üyeliğinin ispatında başvurulan önemli bir delildir. Uygulamanın bu özeliği ile delil değeri Yargıtay içtihatlarıyla da teyit edilmiş, kişilerin bu ağa dahil olduğunun kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde örgüt üyeliğinin dayanağı olacağı ortaya konulmuştur.

Bu önemli ispat aracında delil güvenliğinin sağlanması ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik hayati mücadelenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden şikayet ve ihbarlar değerlendirilmiş, kanunun incelenmesi ve araştırılması amacıyla bir soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve belgeler Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmiş, konunun her yönüyle incelenmesi ve araştırılması talimatı verilmiştir.

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TESPİTİ ZORLAŞTIRMAK VE TERÖRLE MÜCADELEYİ SULANDIRMAK AMACIYLA...

Bu kapsamda, ByLock bağlantısı verilerinin ileri inceleme teknikleriyle analizi yapılmış, iddialar titiz biçimde araştırılmıştır. MİT ve BTK'da yapılan teknik incelemelerde, uygulama sunucularıyla bağlantısı tespit edilen bazı GSM hatlarının bu bağlantılarının hemen öncesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca geliştirildiği değerlendirilen Mor Beyin gibi uygulama sunucularına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen detaylı inceleme neticesinde, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellikler taşıyan 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLockIP'lerine yönlendirilmiş oldukları tespit edilmiştir.

Bu kullanıcıların gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu karartmayı yapan şüpheliler hakkında C.Başsavcılığımızca 2017/44433 sayılı dosya üzerinden başlatılan soruşturma da devam etmektedir.

SAVCILIK AYNI HASSASİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11 bin 480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıkları'na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları'na iletişmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır.

Bu gelişmeler ışığında, ByLock sunucularına bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türk yargısı ve onun önemli bir kurumu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Devlet ve millete ihaner içindeki FETÖ/PDY üyelerinin hak ettikleri cezayı almaları için bugüne kadar kararlılıkla çalışmış, aynı şekilde FETÖ/PDY ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla soruşturmalara isimleri karıştırılmış mağdurların tespit edilmesi için de büyük çaba sarf etmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı hassasiyetle çalışmaya devam edecektir.