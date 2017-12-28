11 terörist öldürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda önceki gece PKK
'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu hafif yaralandı. Erzincan
'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da bir terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Gara, Avaşin- Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınakları F16 savaş uçaklarıyla vurdu. Hava harekâtında 9 terörist öldürüldü.