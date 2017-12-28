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11 terörist öldürüldü

ÖMER ŞANLI
ÖMER ŞANLI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
11 terörist öldürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda önceki gece 'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 güvenlik korucusu hafif yaralandı. 'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda da bir terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Gara, Avaşin- Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait barınak ve sığınakları F16 savaş uçaklarıyla vurdu. Hava harekâtında 9 terörist öldürüldü.
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