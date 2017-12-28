Adil Öksüz'ün kayınpederine tahliye

15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı ismi firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve baldızı Emine Şennur Şen hakkında Sakarya'da devam eden FETÖ davasında yeni bir gelişme yaşandı.

BALDIZ TUTUKLU, KAYINPEDERE EV HAPSİ

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu 3 sanık katıldı. Sanıklar savunmalarını yaptı. Avukat Hakan Tunçkol da 13 Ağustos 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Yıldırım'ın etki edeceği bir delil bulunmadığı ve sabit ikametgah sahibi olması sebebiyle tahliyesini talep etti.

Mahkeme Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım'ın ev hapsi ile tahliyesine, yine diğer sanık Murat Albayrak'ın da ev hapsi ile tahliyesine üçüncü sanık baldız Emine Şennur Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca 2 iki şüpheli hakkında yurt dışı yasağı koydu. Bilindiği gibi Adil Öksüz de serbest kalmış fakat sonradan ortadan kaybolmuştu.

Bilindiği gibi Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen'in "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

İddianamede, Cevat Yıldırım'ın oğlu Ali Sami Yıldırım'ın yanında çalışan ve Yıldırım'ın aracını satmış gibi işlem yaptığı Murat Albayrak'ın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Cevat Yıldırım'ın örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminden sonra sanık Yıldırım'ın evinin önünde Adil Öksüz'e ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilmiş, "Sanığın, hakkında yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametine aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlatıldı. İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'nde uzun yıllar muhabirlik yaptığı belirtilmişti.