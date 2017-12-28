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'dan şok iddia! , yüzlerce teröristi topladı ve...

Genelkurmay Başkanı Gerasimov: ’nin üssünde 'lılar eğitim alıyor. Bu üs, ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı. Kürtler tarafından kontrol edilen Şaddadi kampındaki başka bir ABD üssünde de DEAŞ'lılar var.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 11:57
Rusya'dan şok iddia! ABD, yüzlerce teröristi topladı ve...

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 'nin 'deki üssünde üyelerinin eğitim gördüğünü öne sürerek "ABD'ye ait bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı." dedi.

Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

TANF ÜSSÜ ABLUKA ALTINA ALINDI

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu kaydeden Gerasimov, "Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD'ye ait El Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı." ifadelerini kullandı.

800 KADAR DEAŞ'LI KAMPA GELDİ

Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ'lıların eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi, Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi." dedi.

DEAŞ'lıların "Yeni Suriye Ordusu" adı altında ABD'ye ait bu üslerde eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, "ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ'ı ortadan kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya'dan şok iddia! ABD, yüzlerce teröristi topladı ve...
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