Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Tarih, Sevakin’de dirilecek

Tarih, Sevakin’de dirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ’ye tahsis edilmesini istediği Sudan’ın , önce yeniden inşa ve ihya edilecek ardından da umreyi kapsayan paketleri hayata geçirilecek

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017
Tarih, Sevakin’de dirilecek
Cumhurbaşkanı 'ın Sudan ziyaretinde yeniden inşa ve ihya edilmesi için 'ye tahsis edilmesini istediği Sevakin Adası, ilk olarak Türk işadamları tarafından yeniden inşa edilecek.

49 VEYA 99 YILLIK TAHSİS
Tarihi eserlerin restorasyonunun yanı sıra butik bir otel yapılmasının da öngörüldüğü adanın Türkiye'ye 49 veya 99 yıllığına tahsis edilebileceği belirtiliyor. 'nın ihya edilmesinden sonra Sevakin Adası'nı ve umre ziyaretini kapsayan paket programlarının hazırlanması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı düzeyinde Sudan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette iki ülke ilişkileri adına önemli bir adım atıldı.
Osmanlı döneminde 'nın önemli liman şehirlerinden olan Sevakin Adası'nı ziyaret eden ve burada tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyen Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı 'den adanın yeniden ihya edilmesi için bir süre Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Ömer El Beşir'in Erdoğan'ın ricasını kabul etmesiyle iki lider prensip olarak adanın tahsisinde anlaştı.
Hükümetten üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika seyahatinden sonra Türk ve Sudan hükümeti yetkililerinin, konunun detaylarını görüşmek üzere bir araya geleceğini kaydetti. Adanın Türkiye'ye 49 veya 99 yıllığına tahsis edilmesi gündümde. Türk işadamlarının da içinde yer alacağı çalışmalarla ilk olarak adanın aslına uygun halde yenilenmesi sağlanacak. TİKA tarafından restore edilen Hanefi ve Şafi camilerinin yanı sıra gümrük binasının da restorasyonı tamamlanacak.

UMRE TURİZMİ
Adanın turizme kazandırılması noktasında adaya butik otel inşa edilmesi de öngörülüyor. Geçmişte umreye gidenlerin uğrak limanı olan Sevakin Adası'na yönelik turizm programları hazırlanacak.
Umreye gitmek isteyenlerin ilk olarak Sevakin Adası'nda konaklayacaklar, daha sonra feribotlarla Cidde'ye geçerek umre yapabilecekler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarih, Sevakin’de dirilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN