Tarih, Sevakin’de dirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
Sudan ziyaretinde yeniden
inşa ve ihya edilmesi
için Türkiye
'ye tahsis edilmesini
istediği Sevakin
Adası, ilk olarak Türk işadamları
tarafından yeniden
inşa edilecek.
49 VEYA 99 YILLIK TAHSİS
Tarihi eserlerin restorasyonunun yanı sıra butik bir otel yapılmasının da öngörüldüğü adanın Türkiye'ye 49 veya 99 yıllığına tahsis edilebileceği belirtiliyor. Sevakin Adası
'nın ihya edilmesinden sonra Sevakin Adası'nı ve umre ziyaretini kapsayan paket turizm
programlarının hazırlanması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı düzeyinde Sudan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette iki ülke ilişkileri adına önemli bir adım atıldı.
Osmanlı döneminde Afrika
'nın önemli liman şehirlerinden olan Sevakin Adası'nı ziyaret eden ve burada TİKA
tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını inceleyen Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir
'den adanın yeniden ihya edilmesi için bir süre Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Ömer El Beşir'in Erdoğan'ın ricasını kabul etmesiyle iki lider prensip olarak adanın tahsisinde anlaştı.
Hükümetten üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika seyahatinden sonra Türk ve Sudan hükümeti yetkililerinin, konunun detaylarını görüşmek üzere bir araya geleceğini kaydetti. Adanın Türkiye'ye 49 veya 99 yıllığına tahsis edilmesi gündümde. Türk işadamlarının da içinde yer alacağı çalışmalarla ilk olarak adanın aslına uygun halde yenilenmesi sağlanacak. TİKA tarafından restore edilen Hanefi ve Şafi camilerinin yanı sıra gümrük binasının da restorasyonı tamamlanacak.
UMRE TURİZMİ
Adanın turizme kazandırılması noktasında adaya butik otel inşa edilmesi de öngörülüyor. Geçmişte umreye gidenlerin uğrak limanı olan Sevakin Adası'na yönelik turizm programları hazırlanacak.
Umreye gitmek isteyenlerin ilk olarak Sevakin Adası'nda konaklayacaklar, daha sonra feribotlarla Cidde'ye geçerek umre yapabilecekler.