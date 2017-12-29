CHP vatandaşa hakareti gelenek haline getirdi!

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan katıldığı bir radyo programında yeni çıkarılan KHK'larla ilgili açıklamalar yapmış, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara inen insanlara hakaretlerde bulunmuştu.

Aldan "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

CHP'li vekilin hakaretinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aldan'ın sözleri akıllara CHP'lilerin hakaretlerini getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da hendek kazan PKK'lı teröristleri 'arkadaş' olarak nitelendirmişti. CHP'de bir dönem genel sekreterlik görevini de yürüten Milletvekili Gürsel Tekin de görev yapan polislere kameralar karşısında küfretmişti.

SEÇMENİ DE TEHDİT ETTİLER

CHP'li diğer bir vekil Tuncay Özkan ise Trabzon'da vatandaşlara, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" diyerek hakaret etmişti. CHP'nin halkı tehdit eden vekili Hüsnü Bozkurt katıldığı programda 'Referandumda 'Evet' çıkarsa hepinizi denize dökeriz" diyerek tehditler savurmuştu.

CHP'liler böyle hakaretler yağdırırken belediye başkanlarının durumu da farklı sayılmaz. Geçtiğimiz dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Bu millet böyle vurdukça yalakalığa devam eder" dediği skandal videosu ortaya çıkmıştı.