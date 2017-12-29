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vatandaşa hakareti gelenek haline getirdi!

darbe girişimine direnen kahramanlara ‘it’ diyerek hakaret eden ’li vekil Aldan yalnız değildi. Başta Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Tuncay Özkan ve Bülent Tezcan olmak üzere birçok CHP’li vekil halka hakaret etmişti. Hepsinin ortak özelliği ise 15 Temmuz’da halka ateş açan FETÖ’cü hainleri değil, darbeye karşı çıkarak göğüslerini siper eden kahraman Türkiye halkını hedef almalarıydı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 11:57
CHP vatandaşa hakareti gelenek haline getirdi!

Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan katıldığı bir radyo programında yeni çıkarılan KHK'larla ilgili açıklamalar yapmış, darbe girişimi sırasında sokaklara inen insanlara hakaretlerde bulunmuştu.

Aldan "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

CHP'li vekilin hakaretinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Aldan'ın sözleri akıllara CHP'lilerin hakaretlerini getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da hendek kazan PKK'lı teröristleri 'arkadaş' olarak nitelendirmişti. CHP'de bir dönem genel sekreterlik görevini de yürüten Milletvekili Gürsel Tekin de görev yapan polislere kameralar karşısında küfretmişti.

SEÇMENİ DE TEHDİT ETTİLER

CHP'li diğer bir vekil Tuncay Özkan ise Trabzon'da vatandaşlara, "Çekil ordan be, terbiyesiz, edepsiz seni defol oradan sarı it" diyerek hakaret etmişti. CHP'nin halkı tehdit eden vekili Hüsnü Bozkurt katıldığı programda 'Referandumda 'Evet' çıkarsa hepinizi denize dökeriz" diyerek tehditler savurmuştu.

CHP'liler böyle hakaretler yağdırırken belediye başkanlarının durumu da farklı sayılmaz. Geçtiğimiz dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Bu millet böyle vurdukça yalakalığa devam eder" dediği skandal videosu ortaya çıkmıştı.

İşte millete hakaret eden CHP’li Ömer Süha Aldan
CHP yine nefret dilini kullandı
Tuncay Özkan vatandaşa küfür etti
Küstah tehdit

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CHP vatandaşa hakareti gelenek haline getirdi!
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