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'ndan skandal 'tek tip' kıyafet açıklaması

Kemal 'ye destekte sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülere getirilen tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak, 'aşağılayıcı, bu insanların onuru yok mu' ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 00:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 02:09
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'tek tip' kıyafet açıklaması

Genel Başkanı Kemal , Habertürk'te Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programında gündeme dair soruları yanıtladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, 'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden ekipte yer alan 'cü Astsubay Gökhan Güçlü'nün duruşmaya HERO (kahraman) tişörtüyle girmesiyle gündeme gelen tek tip kıyafet hakkında Kılıçdaroğlu tuhaf bir yorum yaptı.

"BU İNSANLARIN ONURU, KİŞİLİĞİ YOK MU?"
CHP lideri, yürürlükteki kanundan örnek vererek, "aşağılayıcı bir düzenleme getiriliyor. Bu insanlar mahkum olmadı ki. Yarın beraat ederlerse ne olacak. Peki, onuların onuru yok mu, kişiliği yok mu, ailesi yok mu" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'tek tip' kıyafet açıklaması
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