Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yüzbaşı Akın 'örgüt imamları'nın ismini verdi

Yüzbaşı Akın 'örgüt imamları'nın ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 15:28
Yüzbaşı Akın 'örgüt imamları'nın ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor.

Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzbaşı Akın 'örgüt imamları'nın ismini verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN