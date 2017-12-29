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"örgüt imamları"nın ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. Akın'ın, ifadesinde kedisinden sorumlu örgüt imamlarının ismini verdiği, ilk incelemelerde kullanmadığının belirlendiği tespit edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 15:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 16:11
Yüzbaşı Burak Akın örgüt imamlarının ismini verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı 'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor.

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Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.

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Yüzbaşı Burak Akın "örgüt imamları"nın ismini verdi
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