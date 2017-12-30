CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tek tip kıyafet düzenlemesiyle ilgili olarak sarf ettiği "Aşağılayıcı... Bu insanların onuru yok mu" ifadesine, 15 Temmuz
gazileri ve şehit yakınları büyük tepki gösterdi. İşte söyledikleri:
Şehit Mahir Ayabak'ın (17) babası Zahir Ayabak:
Bu karar beklediğimiz ve desteklediğimiz bir karardı. Hiç olmazsa acımızı bir nebze teselli ediyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini dikkate kale almıyoruz. Biz çok acılar çektik bu ülke bunları hak etmedi. Kendisi bu olayları yaşamadığı, bu ülkeden biri olmadığı için böyle konuşabiliyor.
Gazi Yüksel Akın:
Ben davaları takip ediyorum. Adamlar grand tuvalet, saçları jöleli hava atar gibi yürüyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Bu insanlar mahkûm olmadı ki' diyor. Gece sabaha kadar bize kurşun sıkarken bizim hakkımız yok muydu? Böyle açıklamalarla davayı sulandırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin ipi başka yerde, yukarıdan gelen emirlere göre hareket ediyorlar, onların sözcülüğünü yapıyorlar. Adam kahraman t-shirtüyle çıkıyor. Nasıl aşağılayıcı diyor Kılıçdaroğlu? Gece 12'den sabaha kadar köprüdeydim. Bize o gece neler yaptılar?
Gazi Taha Kurt:
15 Temmuz için kesinlikle uygulanması gerekir. Kılıçdaroğlu yine hoş olmayan söylemlerde bulunuyor. FETÖ ağzıyla konuşuyor, onları savunan açıklamalar yapıyor sürekli. Tek tip kıyafet düzenlemesini milletin çoğunluğu da istiyor, meydanlarda da istendi. Tek tip kıyafet bu tür suçlular üzerinde uygulanmalıdır. Tek tip kıyafet düzenlemesi bizim için önemli ve gerekli.
Şehit Osman Yılmaz'ın eşi Şule Yılmaz:
Tek tip kıyafet uygulamasını biz istedik. Benim için terör örgütlerinin hepsi bir. Kılıçdaroğlu onların avukatlığını yapıyor ama başarıya ulaşamaz. Onlar her zaman kaybedecek.
ŞEHİTLERE YAPILMIŞ BİR HAKSIZLIK
15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Musa İlhan:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülere sahip çıkan açıklamalarından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu açıklamalar şehitlerimize yapılmış bir haksızlıktır. Ancak kılavuzu FETÖ olan biri böyle açıklama yapar. O gece sokağa çıkanlar vatan sevdalısıydı. Ancak 37 şehit verdiğimiz köprüde, bilinçli olarak halka ateş açıldı. FETÖ'cü hainlerin emirleri Türk milleti için yok hükmündedir. Kılıçdaroğlu bir kere de biz vatan sevdalılarına sahip çıksın.