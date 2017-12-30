Soruşturmayı duydu FETÖ itirafçısı oldu

Darbe girişimi sırasında, Orgeneral Salih Zeki Çolak
'u korumak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın
'ın da örgüt bağlantılı çıkmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Akın'ın, hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istiyorum" dediği anlaşıldı.
SAHTE KAHRAMANLIK YAPMIŞ
15 Temmuz
gecesi Genelkurmay
Başkanlığı'ndaki unutulmaz görüntülerden
biri de dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın yaka paça derdest
edilmesi olmuştu. O kritik gecede Orgeneral
Çolak'ın koruma müdürlüğünü, Özel Kuvvetler
mensubu Yüzbaşı Burak Akın yapmıştı.
Genelkurmay Karargâhı'na gelen Orgeneral
Çolak darbeciler tarafından derdest edilmiş, bunu
gören Yüzbaşı Akın da güvenlik kameralarına
da yansıyan görüntülerde cuntacı Yarbay Halit
Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya ile ödüllendirilmişti.
ANKESÖR SORUŞTURMASINA TAKILDI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın
özel kalem müdürleri, emir subayları ve
koruma müdürlerinin FETÖ
'cü çıkması dikkat
çekmişti. Orgeneral Yaşar Güler de Kara
Kuvvetleri Komutanı olunca ekibinde revizyona
giderek Yüzbaşı Akın'ı yanından uzaklaştırdı.
FETÖ'nün
TSK yapılanmasına
ilişkin çalışmalar devam ederken,
örgütün yeni iletişim metodu olan
ankesörlü ve kontörlü telefonlardan
irtibat kurduğu öğrenildi. Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alındı. Ve 15 Temmuz gecesi ayağından vurulan ve madalya verilen Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatlı olduğu belirlendi.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA...
Savcılık büyük bir gizlilikle soruşturmayı
yürütürken, Yüzbaşı Burak Akın'ın
ise bir şekilde bu soruşturmadan haberdar
olduğu öğrenildi. Gözaltına alınma
endişesiyle harekete geçen Yüzbaşı Akın,
hemen komutanının yanına giderek,
"Komutanım FETÖ konusunda sakladığım
bir şeyler var" itirafında bulundu.
Durumun ciddiyetini anlayan
komutanı da Akın'ı savcılığa yönlendirdi. Yüzbaşı Burak Akın da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek itirafçı oldu. Yüzbaşı Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı belirtildi.
ÖRGÜTLE 17-18 GÖRÜŞME...
Yüzbaşı Burak Akın'ın 17-18 defa ankesörlü telefondan örgütle irtibat kurduğu tespit edildi. Akın'ın devam eden sorgusunda, FETÖ imamlarının isimlerini verdiği de öğrenildi.
15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahı'nda Org. Salih Zeki Çolak darbeciler tarafından derdest edilince, onu kurtarmak isteyen koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın da karargaha geldi. Ancak kapıdan girer girmez Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından böyle vuruldu.