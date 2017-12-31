Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

AFAD:Saat 23:12'de merkezüssü Balıkesir Erdek olan olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ayrıntılar geliyor...

BALIKESİR'DE DEPREM! İSTANBUL VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de 23.12'de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıkları olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 12.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu.

Çevre il ve ilçelerde hissedilen depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldiği tespit edildi.