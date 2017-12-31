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İstanbul ’da ilk darbe kararına onama

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2017
İstanbul ’da ilk darbe kararına onama

İstinaf Mahkemesi, 'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da açılan davalardaki ilk kararı onadı. İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere 2 tankla yardıma giderken Haliç'te durdurulan 24 askerin davasında, astsubay 'a ağırlaştırılmış müebbet, 23 ere ise beraat verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 24. tarafından tutuklu sanık Yusuf Yıldız'a verilen kararı onadı. Mahkeme Yıldız'ı 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı.

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İstanbul ’da ilk darbe kararına onama
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