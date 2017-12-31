İstanbul ’da ilk darbe kararına onama

İstinaf Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da açılan davalardaki ilk kararı onadı. İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere 2 tankla yardıma giderken Haliç'te durdurulan 24 askerin davasında, astsubay Yusuf Yıldız'a ağırlaştırılmış müebbet, 23 ere ise beraat verilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklu sanık Yusuf Yıldız'a verilen kararı onadı. Mahkeme Yıldız'ı 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı.

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