Whatsapp çöktü mü? - Whatsapp'a neden girilmiyor ve mesaj gönderilmiyor? - İşte detaylar

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor. 21:45 sularından itibaren özellikle sosyal medyada ''Whatsapp çöktü mü'' soruları ile ilgili mesajlar yayınlanıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulamadan henüz gelen resmi bir açıklama ise olmadı. Peki Whatsapp'a neden girilmiyor? Whatsapp çöktü mü? İşte detaylar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? - WHATSAPP'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Dünya genelinde 1 milyara yakın kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a erişim sağlanamıyor. Sosyal medyada Whatsapp ile ilgili binlerce mesaj atılırken henüz gelen resmi bir açıklama olmaması vatandaşları meraklandırıyor.

WHATSAPP İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP KULLANAMAYAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

WhatsApp'in resmi bloğundan yapılan açıklamada artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazların 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacağı duyurulmuştu.

Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle zaten sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti. Whatsapp yeni aldığı kararla üç model için bir kez daha ertelemeye gitti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek tarihi 31 Aralık 2017'ye kadar sürecek. Yani sadece 13 gün kaldı.

Öte yandan aşağıdaki modeller ise 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamayacak:

Nokia Symbian S60

Nokia S40 (Bazı kaynaklarda desteğin 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldığı ifade ediliyor)

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

WhatsApp bu telefonları ya da işletim sistemlerine sahip kullanıcılarına eğer güncellenebiliyorsa işletim sistemini güncellemelerini ya da cihazlarını yeni modellerle değiştirmelerini tavsiye etti.

Açıklamada bu kararı alırken çok zorlandıklarını da belirten WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'ten tam olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.