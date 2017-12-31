Yılbaşı mesajları 2018 trend konuların başında! - Resimli yeni yıl ve yılbaşı kutlama mesajları

Milyonlarca kişi bugün yeni bir yıla girmenin heyecanı içerisinde. Bu heyecanı sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yılbaşı mesajları araştırmaya başladı. Yeni yıl 2018 ile ilgili birbirinden güzel ve anlam dolu yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri sayesinde yakınlarınıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam dileklerinizi iletebileceksiniz. 2018 resimli yılbaşı mesajları yine sabah.com.tr'de olacak. İşte sizler için hazırladığımız 2018 yeni yıl mesajları ve sözleri…

EN GÜZEL RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI 2018

Yeni bir yıla daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugünün coşkusunu sevdikleriniz ile birlikte paylaşmak kısa ve uzun yılbaşı mesajları mı arıyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

İşte her yıl olduğu gibi 2018 yeni yıl ile ilgili hazırladığımız resimli yılbaşı kutlama mesajları;

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk ve bol para getirsin

-Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar aşkım

-Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum.

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

-Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…

-Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..

KISA UZUN YILBAŞI MESAJLARI

-Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

-Bir yılı daha tüketmenin hüznü yerine, bir yıldan daha kurtulmuş olmanın sevincini yaşamayı tercih ediyoruz. Ne diyelim, gelen gideni aratmasın! İyi seneler.

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

- 2018 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- 2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

YENİ YIL İÇİN YILBAŞI SÖZLERİ 2018

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Yeni yılın iyiliklere vesile olmasını dilerim.

- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

- Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak yeniden denemezseniz işte o zaman kaybetmişsiniz demektir. Her zaman yeniden deneme gücünü damarlarınızda hissetmeniz dileğiyle, size başarılar ve mutluluklar dolu bir yıl dilerim. Nice güzel senelere…

*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla... Nice Yıllara!

*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar...

*2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

*Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2018 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

*2018 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2017 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

*2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!