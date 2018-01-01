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Çok önemli gelişmeler bizi bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletçe yeni sıkıntılara hazırlıklı olacağız” dedi ve birlik mesajı verdi: “İçte ve dışta çok önemli gelişmeler bizi bekliyor. Bu süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı ve bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz