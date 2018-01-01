Çok önemli gelişmeler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yayımladığı yeni yıl
mesajında vatandaşların yeni yılını tebrik ederken 2018'in ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'nin en önemli hadiselerinden birinin de, ülkenin yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişikliğin olduğunu dile getirdi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE:
16 Nisan'da hayata geçirdiğimiz bu yönetim reformunu aynı zamanda, Türk Milleti'nin 15 Temmuz
'da gösterdiği fedakârlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye
bırak
mak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin, 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz.
KIŞKIRTMALARA KARŞI UYANIK OLMALIYIZ:
2018'de, içerde ve dışarda yine çok önemli gelişmelerin Türkiye'yi beklediğine işaret eden Erdoğan, "Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, 2019'da yapılacak mahalli seçimler ile milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Türkiye'nin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olunması, siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda uyardı.
SURİYE, IRAK, FİLİSTİN BİZİ İLGİLENDİRİYOR:
Suriye
, Irak, Filistin
ve Libya başta olmak üzere, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek bu gelişmelerin, Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor" dedi.
BİR YILDA 25 ÜLKEYİ ZİYARET ETTİ
2017'de
51 ile 64 ziyaret gerçekleştirerek her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Ankara ve İstanbul'da çok sayıda programa katılarak, hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü, hem de mesajlarını yurt içi ve yurt dışına iletme imkânı bulduğunu söyledi. Erdoğan, yine yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydetti.
KUDÜS TEŞEKKÜRÜ
Mesajında Kudüs
'e özel bir yer ayıran Erdoğan şunları söyledi: Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden mâkes bulmamış, tam tersine, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Millete, bu konuda gösterdiği dik duruş ve ortaya koyduğu samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte Türkiye'nin teklifini destekleyen 127 dünya ülkesine ve adaletten, hukuktan yana tavır koyarak Kudüs'e sahip çıkan bütün ülkelere teşekkür ediyorum.
İŞSİZLİK BİTENE KADAR...
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, aldıkları tedbirler sayesinde ilk üççeyrekte yüzde 7.4'lük bir büyüme elde etmeyi, ihracatı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşüşe geçirmeyi başardıklarını belirterek, "İş dünyamızla birlikte, geçtiğimiz yıl 'mevcut çalışanların üzerine '+1' olarak başlattığımız istihdam seferberliğini, önümüzdeki yıl 'mevcut çalışanların üzerine '+2' olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah, işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz" diye konuştu. Erdoğan, cari açığın azaltılması için, enerji üretiminde Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeye hız verdik" dedi.
2017 İHANETİN GÖLGESİNDEYDİ
Önceki yılın PKK
terör eylemleri ile 15 Temmuz darbe girişimi gibi Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden birinin gölgesinde tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini, hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar, hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekâtıyla boşa çıkarmamız, tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu. Bu yılı da benzer mücadelelerle dolu bir şekilde geçirdik" dedi. Erdoğan, FETÖ
ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımların atıldığı 2017 yılında, Türkiye'nin ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.