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Trump, 'daki gösterilere açıkça destek veriyor

ABD Başkanı , kısa süre önce yaptığı açıklama, "'da değişimin vakti geldi" açıklamasında bulundu. Halka televizyondan hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkede günlerdir devam eden kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuşarak, "İranlılar, İran hükümetini etmek ve eleştirmekte özgürdürler" dedi.

Giriş Tarihi: 1.1.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 17:17
Trump, İran'daki gösterilere açıkça destek veriyor

'daki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi.

Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

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TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. Değişimin Zamanı" ifadesini kullandı.

OLAYLA YAYILDI...

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.

Protestolarda dün gece 10 kişi öldü yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İran ise, Meşhed kentinde perşembe günü başlayan ve ülkenin birçok bölgesine yayılan protesto gösterilerini bazı devletler, "halkın barışçıl gösterileri" olarak nitelendirirken, İran yönetimi bu devletleri iç işlerine karışmakla suçladı.

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Trump, İran'daki gösterilere açıkça destek veriyor
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