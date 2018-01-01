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'a kaçarken yakalanan şüphelisi profesör tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan 'a kaçarken yakalanan ve hakkında 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, mahkemece tutuklandı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 15:21
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi profesör tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesi 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' önceki gün yasa dışı yollardan 'a gitmek isteyen şüphelilerini yakaladı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi eski öğretim görevlisi Prof. Dr. Muzaffer Aydemir, Dokuz Eylül Üniversitesi eski öğretim üyesi A.C.E. ve İzmir'de örgütün dershanesinde öğretmenlik yapan G.H. ile onlara kılavuzluk yapan Pakistan uyruklu R.C., gözaltına alındı.

'BYLOCK'TAN YAKALAMA KARARI

FETÖ şüphelisi Muzaffer Aydemir, sınır karakolundaki işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Muzaffer Aydemir hakkında, 3 Haziran günü mahkemeye ulaşan örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' iletişim raporunun ardından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi.

İfadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Aydemir, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi profesör tutuklandı
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