15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, 15 tutuklu sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Davayı çok sayıda müşteki de takip ediyor.

Duruşma tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Davada daha önce verilen kararda, 46 tutuksuz erin dosyası ayrılmıştı.

DEMOKRASİ KAHRAMANLARINA PROVOKATÖR DEDİ!

Köprüdeki askerlerin başında olan darbeci Adnan Uygun bugün son savunmasını yapmaya başlamıştı ki, "aralarında bizi provoke eden bize saldıranlar vardı biz de o yüzden silah kullandık" deyince duruşma salonunda tepki sesleri yükseldi. Takip eden şehit ve gazi yakınlarından 'yalan söylüyorsun, hainsin' sözleriyle tepki gösterdiler

MAHKEME BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Mahkeme başkanı ise darbeci eski Yarbay Adnan Uygun'a "Sen burada demokrasi kahramanlarına provokatör diyemezsin onların oradaki kahramanlıklarını bu şekilde gölgeleyemezsin sana sorulan sorulara cevap ver eğer savunma yapmayacaksan bu şekilde yorumlar yaparak mahkemeyi provoke edemezsin" dedi ve otur yerine diyerek sert bir şekilde itham etti.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 sanığın eylemlerine yer veriliyor.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı'nın şehit edildiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı ifade edilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatılıyor.

Köprüde şehit olan Hasan Kaya'yı sanıklardan eski yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in kullandığı aracın tankla ezmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü kaydediliyor.

İddianamede, tutuklu sanık yarbay Adnan Uygun'un "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıldan bin 60 yıla kadar ve "silahla kasten yaralama" suçundan da 6 yıldan 18 yıla kadar olmak üzere toplam 703 yıl 6 ay ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DÖRDER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Sanıklar Caner Omay, Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, 45 sanığın da "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ila 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.