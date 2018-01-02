Ağır Ceza Başkanı da Mor Beyin mağduru çıktı!

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Namaz Vakti, Kıble Bulucu ve Frezzy uygulamalarına giren masum vatandaşları ByLock'a yönlendirmek suretiyle mağdur ettiği 11 bin 480 kişi arasında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yken ByLock'çu olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Fahrettin Baş da bulunuyor.

Fahrettin Baş, 2017 yılının Şubat ayında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 7 hâkim-savcı ile birlikte açığa alındı. İstanbul'a getirilen Baş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Baş, Bursa'da 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçu kapsamında tutuksuz yargılanıyordu.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Güvenlik güçlerinin 6 aylık çalışması sonucu ortaya çıkarılan FETÖ'nün Mor Beyin kumpası sonucu mağdur edildikleri ve ByLock'a girmedikleri halde girmiş gibi göründükleri anlaşılan 11 bin 480 kişilik mağdur listesinde Fahrettin Baş'ın da olduğu öğrenildi. Listenin 8 bin 867 sırasında adı geçen Fahrettin Baş, geçtiğimiz günlerde Bursa Adliyesi'ne başvurarak Mor Beyin kumpasını kuran TÜBİTAK eski çalışanları Kemalettin Cengiz Erbakırcı ve Yasin Alpen hakkında suç duyurusunda bulundu.

FETÖ'YÜ ELEŞTİRMİŞTİ

30 yıllık hâkim olduğu öğrenilen Fahrettin Baş'ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren paylaşımlar yapması dikkat çekmişti. Baş sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: "FETÖ denen hain örgüt bir neslin hayatını heba etti, bitirdi. İnsanların birbirine olan güvenini yok etti. Allah da bunları kahreylesin", "Üst aklın ülkemizle ilgili projeleri bitmez. 15 Temmuz son değildi. Dize getirmek için birçok yol deneyecekler. Birlik olmak zorundayız", "Hain FETÖ'cüler milletimize yaşattıkları bu kara günlerin bedelini en ağır şekilde ödeyecekler"



