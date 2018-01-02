FETÖ sanığı polislerin "usulsüz dinleme" davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan duruşmaya, 15 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına "Yine mi çekeceksiniz, bıkmadığınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Altıncı celsesi yapılan duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, FETÖ/PDY lideri Gülen'in de aralarında bulunduğu eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek ve eski 23 istihbarat şubesi personelinden 20'si tutuklu 3'ü firari 33 sanık hakkında "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 5 aydan 24 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayırca, Kırklareli eski İstihbarat Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu eski istihbarat şubesi personeli 23 şüphelinin, PKK, Ergenekon, DHKP/C gibi isimlerle adlandırılan örgütlerle ilgisi olmayan gazeteci Haydar Meriç ile toplum ve kamuoyunca tanınan 74 mağduru, haklarında hazırladıkları sahte evraklar ile terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirerek 2010 ve 2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri yer alıyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sanıkların görev yeri itibarıyla suç yerinin Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki sınırları içerisinde olması nedeniyle yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

