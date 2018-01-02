Hamzalı katliamı unutulmadı

Diyarbakır
'ın Kulp ilçesindeki Hamzalı Mahallesi
'nde 1 Ocak 1995'te PKK
'lı teröristlerce katledilen, biri güvenlik korucusu, 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişi için anma töreni düzenlendi.
Hamzalı Mahallesi'ndeki anıt önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Fatih Dülgeroğlu, yaptığı konuşmada, teröristlerin düzenledikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini hatırlattı. Dülgeroğlu, saldırıda 6 aylık Fatma bebek, hamile kadın ve 85 yaşındaki Tayyip dedenin de teröristlerce katledildiğini dile getirdi. Saldırıda yakınlarını kaybeden Kenan Aslan da kundaktaki bebekleri bile katleden terör örgütü PKK'yı lanetlemek için toplandıklarını söyledi.