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'a kaçırmışlar!

’ın sahibi Mehmet Aydın’ın yüksek getiri vaadiyle topladığı ların büyük kısmını KKTC’deki şahsi hesabına aktardığı belirlendi. Aydın’ın reel yatırımlar dediği üç şirketin de zararda olduğu ortaya çıktı.

Dilek GÜNGÖR
DİLEK GÜNGÖR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:26
Parayı Kıbrıs'a kaçırmışlar!

isimli oyunla internet üzerinden yüksek getiri vaat ederek halktan toplayan Mehmet Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yakalandı. Çiftlik Bank platformunda vaat edilen yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımları gösteren Mehmet Aydın'ın şirketlerinin zararda olduğu ortaya çıktı. SPK, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank oyununda toplanan paranın büyük bölümünü Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Fame Game şirketine oradan da kendisinin ve karısının şahsi hesaplarına aktardığını tespit etti.

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Parayı Kıbrıs'a kaçırmışlar!
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