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Son Dakika Haberi: cinayetinin firari sanığı yakalandı

Son dakika haberi... 'da, 6-7 Ekim olaylarında ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık E.F. (24), Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 16:25
Son Dakika Haberi: Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı

TEM Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Yenişehir ilçesindeki bir kiralık eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Polisler kapıyı açan olmayınca evin sahibini çağırarak, çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi. Polisler evde yaptıkları aramada, 6-7 Ekim olayları sırasında ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkamesi'nce firari sanık olarak aranan E.F.'yi yakaladı.

Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE YARGILANIYOR

Gözaltına alınan E.F.'nin, geçen nisan ayında karar verilen Yasin Börü cinayeti davasında, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahlı terör örgütün üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı, ancak bugüne kadar yakalanmadığı için dosyasının ayrıldığı öğrenildi.

DOSYALARI AYRILMIŞTI

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahmekesi'nde yapılan yargılama sonucunda, bazı sanıklara ceza verilirken, E.F.'nin de aralarında bulunduğu 3 firari sanık henüz yakalanamadığı için, dosyalarının ayrılmasına karar verilmişti.

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Son Dakika Haberi: Yasin Börü cinayetinin firari sanığı yakalandı
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