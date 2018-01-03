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Son dakika: Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 13:49
Son dakika: Erdoğan, Ruhani ile görüştü

28 ARALIK'TAN BU YANA SÜREN GÖSTERİLERE DEĞİNİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.

Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

Erdoğan, Ruhani ile görüştü

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Son dakika: Erdoğan, Ruhani ile görüştü
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