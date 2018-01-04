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'ndan 'deki kumpas davasıyla ilgili flaş açıklama

'de devam eden Türkiye'ye kumpas davasında verilen skandal karar için 'ndan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "dava mesnetsiz ve haksız" dedi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki kumpas davasında için verilen karara ilişkin "Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" açıklaması yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kumpas davasıyla ilgili flaş açıklama

'deki kumpas davasında verilen skandal karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. yaptığı açıklamada, için verilen kararı haksız ve mesnetsiz olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığından, Hakan Atilla davasına ilişkin, "Daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir." açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı.

"DAHA ÖNCE ÖRNEĞİNE RASTLANMAMIŞ BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHİL EDİLMİŞTİR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Güney Bölgesi Savcılığınca hazırlanan SR 15 Cr.867 (RMB) numaralı tadil edilmiş iddianame temelindeki davada Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın juri tarafından altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuş olması haksız ve talihsiz bir gelişmedir.

ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde 'delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir.

Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir.

Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir.

ABD'DEN SKANDAL KARAR

New York'ta görülen kumpas davasında jüri skandal kararı açıkladı. Hakan Atilla, kendisine yöneltilen 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunurken, "kara para aklamadan" suçsuz bulundu. Atilla'ya verilecek cezanın Yargıç Berman başkanlığında 11 Nisan'da yapılacak duruşmayla belirleneceği belirtildi.

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CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN'DA YAPILACAK

12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Davanın esastan görülmesi süreci 22 Kasım'da başlamış, karar verme sürecini yılbaşından önce yetiştiremeyen jürinin 3 Ocak'ta yeniden bir araya gelmesine karar verilmişti.

Davada jüri müzakerelerine devam edilirken duruşma salonunun ilk sırasında Atilla'nın eşi Burçin Atilla hazır bulundu. Atilla'nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Eşiyle ilgili jüri kararı açıklanmasının ardından ise Burçin Atilla'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kumpas davasıyla ilgili flaş açıklama
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