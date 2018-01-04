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Ege'de istan'a tokat

karşısındaki adalara ve sularına gelmek isteyen botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları ile engelleme yapıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 02:01
Ege'de Yunanistan'a tokat

Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise sularına girmeye çalışan 2 botu ile bir Yunan savaş gemisine, ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu ile engelleme yapıldı. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü.

Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

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Ege'de Yunanistan'a tokat
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