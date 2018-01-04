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Son Dakika Haberi: 'nün larına operasyon! 67 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... 'nün kapatılan larına operasyon başladı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15'i Bylock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 33'ü gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:25
Son Dakika Haberi: FETÖ'nün sendikalarına operasyon! 67 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 da yöneticilik yapan 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, zanlılardan 33'ü yakalandı.

67 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ kontrolünde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 7 sendikada yöneticilik yapan 15'i ByLock kullanıcısı 67 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ANKARA MERKEZLİ 12 İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 33'ünün gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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