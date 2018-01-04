Herkes İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

İran'da güvenlik güçleri, 28 Aralık'ta başlayan gösterilerde Rejim karşıtı protestolarda tespit ettiği bazı eylemcileri yakından izlemeye başladı.

"Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, "rejim karşıtı" gösterilerin sonlandırıldığını söyledi

POLİSE İHBARDA BULUNULMASI İSTENDİ

Yapılan paylaşımlarda, görüntülerdeki eylemcilerin görülmeleri halinde polise ihbarda bulunulması istendi.