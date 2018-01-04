Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Herkes İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

Herkes 'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

'da güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlerde öncülük yapan ve provokatör olarak suçladıkları bazı eylemcileri tespit etti.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 12:37
Herkes İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

'da güvenlik güçleri, 28 Aralık'ta başlayan gösterilerde Rejim karşıtı larda tespit ettiği bazı eylemcileri yakından izlemeye başladı.

"Provokatör" ve "elebaşı" olarak lanse edilen bazı göstericilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, "rejim karşıtı" gösterilerin sonlandırıldığını söyledi

POLİSE İHBARDA BULUNULMASI İSTENDİ

Yapılan paylaşımlarda, görüntülerdeki eylemcilerin görülmeleri halinde polise ihbarda bulunulması istendi.

İran, Trump'ı BM'ye şikayet etti: Saçma tweetler atıyor
Rejime sahip çıkanlar meydanlarda
İran Devrim Muhafızları Komutanı Caferi, rejim karşıtı gösterilerin sonlandırıldığını söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: İran'daki olaylara iki lider destek veriyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN