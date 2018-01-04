İsrail, Filistinlileri idam etmek istiyor

İdam tasarısını savunan işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının "uç durumlarda adalet" anlamına geldiğini söyledi.

Tamamen silahsız sivilleri öldürmekten zevk alan terör devleti İsrail'in yurtlarını savunan Filistinlilere havadan bombalar yağdırmakla yetinmeyip sağ kalanlar için de için "idam" istemesi, nasıl bir ruh hali taşıdıklarını gösteriyor.

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."

İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada, "Yahudi kanı ucuz değil" diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı.

İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.