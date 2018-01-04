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, Filistinlileri etmek istiyor

Filistinlilere cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi. Knesset'in resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, söz konusu tasarı yapılan oylamada 49’a karşı 52 oyla kabul edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 02:01
İsrail, Filistinlileri idam etmek istiyor

tasarısını savunan işgalci Başbakanı Binyamin Netanyahu, idam cezasının "uç durumlarda adalet" anlamına geldiğini söyledi.

Tamamen silahsız sivilleri öldürmekten zevk alan terör devleti İsrail'in yurtlarını savunan Filistinlilere havadan bombalar yağdırmakla yetinmeyip sağ kalanlar için de için "idam" istemesi, nasıl bir ruh hali taşıdıklarını gösteriyor.

'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı hatırlatan Netanyahu, şunları kaydetti:

Bizden bu zulme sessiz kalmamızı istiyorlar

"Hayatımda çok şok edici şeyler görmüştüm ama yine de bu olay beni şok etti. İnsanların korkunç suçlar işlediği ve yaşamayı hak etmediği örnekler var. Yasayı böyle durumlar için değiştiriyoruz."

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İdam yasa tasarısını hazırlayan koalisyon ortaklarından İsrail Evimiz partisi lideri ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce yaptığı açıklamada, "Yahudi kanı ucuz değil" diyerek tasarıya desteğini açıklamıştı.

İdam tasarısının yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda iki kez daha oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanılmıştı.

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İsrail, Filistinlileri idam etmek istiyor
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