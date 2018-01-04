Mor beyin mağduru yargı mensupları mesleğe döndü

Mor beyin yazılımıyla telefonları ByLock'a yönlendirilip FETÖ'cü zannedilerek haklarında HSK tarafından işlem yapılan 10 hakim savcı ile ilgili yeni bir karar verildi. 10 yargı mensubu mesleğe geri alındı.

HSK Genel Kurulu, Hakimler Nilsu Deniz ve Lale Yıldız'ın kesinleşmeyen ihraç kararlarına itirazlarını inceledi. Kurul, haklarındaki delilleri değerlendirerek, iki kadın hakimin ihraç kararlarını kaldırdı. İki kadın yargı mensubunun mesleğe iadesine karar verildi.

HSK 2. Dairesi ise bir yıl önce FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan sekiz yargı mensubunun durumunu değerlendirdi. Morbeyin vasıtasıyla Bylock IP'lerine yönlendirildiği ortaya çıkan sekiz hakim savcının açığa alınma kararları kaldırıldı. 8 yargı mensubu mesleğe geri döndü. HSK'nın açığa alma kararlarını kaldırdığı bu sekiz hakim savcı ise şöyle:

"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Adalet Müfettişi Gülbey Aslan"

Mesleğe iade edilen bu isimler hakkında Bylock iddiasından başka bir delil olmadığı öğrenildi.