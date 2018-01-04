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Taraf’ın patronu firarda

Kapatılan ’cü patronu , Balyoz Kumpası ile ilgili yürütülen soruşturmaya dahil edildi. Arslan’ın hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce firar ettiği anlaşıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 13:07
Taraf’ın patronu firarda

Kapatılan İmtiyaz sahibi , Balyoz Kumpası'na ilişkin yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Arslan'ın hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce yurtdışına çıkış yaptığı anlaşıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Balyoz Kumpası'na ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya kapatılan Taraf Gazetesi sahibi gözüken Başar Arslan da dâhil edildi.

Altan Kardeşler'e yönelik darbe soruşturması kapsamında ifadesi alınmak istenince adreslerinde bulunamayan Arslan hakkında yakalama kararı talep edilmiş, talep İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce kabul edilmişti. Arslan'ın 14 Ocak 2017'de çıkarılan bu yakalama kararından yaklaşık bir ay önce yani 14 Aralık 2016'da İstanbul'dan yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi.

TALİMATLARI "BÜYÜK AĞABEY"DEN ALMIŞ

Başar Arslan'ın sahibi olarak görünen "büyük ağabey" Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla haberler hazırladığı belirtiliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş, iddianamede Kaya'nın "Anayasayı İhlale Teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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Taraf’ın patronu firarda
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