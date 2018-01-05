16 yıl hapse mahkûm edildi

HDP Diyarbakır
Milletvekili İdris Baluken
'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraatı kararlaştırıldı.