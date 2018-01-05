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16 yıl hapse mahkûm edildi

Giriş Tarihi: 5.1.2018
16 yıl hapse mahkûm edildi
HDP Milletvekili 'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraatı kararlaştırıldı.
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