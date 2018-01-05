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" ile maç daha bitmedi!"

bugünkü yazısında ’deki kumpas davasındaki skandal kararı değerlendirdi. “Emin olun, bunların dışında da 'nin elinde birçok kart var. Henüz o kartlar piyasaya çıkmadı.” diyen Dilek Güngör yazısını şu sözlerle bitirdi: “O zaman bugün zil takıp oynayanlar ne yapar bilemiyorum. Merakla bekliyorum.”

Giriş Tarihi: 5.1.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 11:29
ABD ile maç daha bitmedi!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Birincisi, davayla ilgili hukuki süreç henüz tamamlanmadı. 11 Nisan'da hakim Richard Berman Atilla'nın cezasına karar verecek. Bu süreçte, ABD'de Atilla'nın daha önce suç işleyipişlemediğine bakılarak hakkında rapor hazırlanacak. Hakime sunulacak bu rapor ceza miktarını düşürebilir de...
İkincisi, 'deki davada Atilla ve Sarraf'la ilgili bireyselleştirme yapılıyor.
Yani şu anda 'ın tüzel kişiliği yargılanmıyor. Elimizde ABD'nin önümüzdeki süreçte ne yapacağına dair bir veri de yok. Zira, ne ABD Hazinesi ne de mahkemeler bankadan bilgi-belge istedi.

Üçüncüsü, Atilla davasından çıkacak karara hemen eyvallah denilmeyeceği aşikâr. Hakimin kararı 'de (Yargıtay) temyize götürülecek. Orada ABDTürkiye arasında 1980'de devreye giren ve iki ülke vatandaşlarının yargılanmasına ilişkin anlaşma masaya gelecek. Anlaşmada, bir devletin diğerinden nasıl delil isteyeceği açıkça yazıyor. AdaletBakanlıkları üzerinden gönderilen delillerin mahkemelerde kabul edilebileceğine vurgu yapılıyor.
Atilla'nın avukatları temyizde FETÖ'cüler eliyle mahkemeye ulaştırılan delil ve iddialarınyasadışı toplanması nedeniyle geçersiz olduğuna vurgu yapacak.
Bu durumda kararın değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz.
Dördüncüsü, Adalet Bakanlıkları arasında yürütülecek görüşmelerde iş nereye evrilir bunu da hesaplamak gerekiyor.

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