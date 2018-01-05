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'den bir kritik gözaltı daha! Örgütün sözde bölge sorumlusuydu

Kula'da 4 kişi 'den gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin örgütün sözde bölge sorumlusu olduğu iddia edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 13:14
FETÖ'den bir kritik gözaltı daha! Örgütün sözde bölge sorumlusuydu

'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı oldukları iddia edilen aralarında sözde bölge sorumlusunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MANİSA VE Antalya'DAKİ OPERASYONDA YAKALANDILAR

Edilen bilgiye göre, Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve 'da adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası örgütün bölge sorumlusu olduğu iddia edilen T.S. ile H.D. ve Antalya'daki adreste bulunan G.Ç. ve F.Ç. yakalandı.

2 FİRARİ FETÖ'CÜ ARANIYOR

Kula Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar işlemleri yapılmak üzere ilçe emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı olan FETÖ örgütünün sözde Kula Meslek Yüksek Okulu sorumlusu olan firari N.A. ve ikametinde bulunamayan firari F.U.'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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FETÖ'den bir kritik gözaltı daha! Örgütün sözde bölge sorumlusuydu
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