"Kusura bakmayın ama hiç şansınız yok!"

ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Gül'e akıl verenler de çıktı: "Vatandaştan 100 bin imza toplayamazsın, en iyisi adaylığınıSaadet Partisi'nden koy!"

Öyle ya, ne AKP aday gösterirdi onu, ne CHP, ne HDP... Bu, akla aykırıydı.

Diğer küçük partiler de bu yarışta "sayılmazlardı" bile...

Peki, 100 bin imza bile toplayamayacak olan Gül, nereden "yüzde 50 artı 1" alacaktı da seçim kazanacaktı?

Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 0.68... Yüzde 1 bile değil...

Muhalif basın, sırf Erdoğan'a uyuzluk olsun diye bu partiye büyük önem veriyor ama havagazıdır.

Gül yüzde 0.68'i yüzde 51'e yükseltirse mucize olur, uzaylılar da artık dünyaya inmeye karar verirler herhalde. En azından Robot 216 artık Arif'i görmeye gelebilir.

Ne umuluyor? AKP içindeki küskünler oy verecekler (öyle birileri mi varmış), Meralciler de (toplam kaç kişi bunlar), eh, CHP'den de "bir miktar" oy koparsa...

CHP'den Gül'e zırnık oy çıkmaz. HDP'den hiç mi hiç çıkmaz.

Eee, nasıl iktidara gelecektir Sayın Gül?

Gelse ne için gelecektir? Davutoğlu'nu başbakan yapmak için mi?

Başbakan diye birisi olmayacak ki...

Yani eski anayasayı yeniden referanduma mı sunacak?

Başkanlık sistemine karşı olduğu biliniyordu, bu umutla mı onu Macron yapmaya çalışıyorlar?

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