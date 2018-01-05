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'un cenazesi ne zaman?

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından 5 Ocak 2018 tarihinde 93 yaşında hayata gözlerini yumdu! Münir Özkul'un cenazesi ne zaman? sorusu ise vatandaşlar tarafından sıkça aranan konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 14:13
Münir Özkul'un cenazesi ne zaman?

2003 yılından bu yana KOAH hastalığıyla mücadele eden , 'da vefat etti. Münir Özkul'Un kızı Güner Özkul cenaze ile ilgili açıklamalarda bulundu.

MÜNİR ÖZKUL'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, "Pazar günü ya da pazartesi günü Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlayacağız. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek" dedi.

'ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK'

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul, "Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Münir Özkul'un cenazesi ne zaman?
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