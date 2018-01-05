Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ bağlantıları hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yolsuzluk ve FETÖ bağlantıları nedeniyle Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden alınan Murat Hazinedar'ın teröristbaşı Gülen'in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın düzenli takipçisi olduğu öğrenildi.

FETÖ medyasına yönelik operasyonlarda en ön safta eylemlere katılan Murat Hazinedar'ın 17/25 Aralık ihanetinden sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Temmuz 2014 tarihinde organize edilen "Evrensel Barışa Doğru" başlıklı etkinliğine katılarak Gülen'e övgüler yağdıran bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

HAZİNEDAR: GURUR DUYUYORUM

Firari olan Mustafa Yeşil'in başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın etkinliklerini kaçırmayan Murat Hazinedar, FETÖ'nün Türkiye'ye ve seçilmiş iktidara yaptığı saldırıların zirve yaptığı Temmuz 2014 yılında katıldığı bir iftar programından sonra sosyal medyada şunları paylaşıyor:

Murat Hazinedar FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın her toplantısına katılmış!