Taraf’ın patronu firarda

Kapatılan Taraf gazetesi İmtiyaz sahibi Başar Arslan
, Balyoz Kumpası'na ilişkin yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Arslan'ın, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce yurtdışına çıktığı anlaşıldı. Altan Kardeşler'e yönelik darbe soruşturması kapsamında ifadesi alınmak istenince, adreslerinde bulunamayan Arslan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
1 AY ÖNCEDEN KAÇMIŞ
Arslan'ın 14 Ocak 2017'de çıkarılan yakalama kararından yaklaşık bir ay önce yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi. Başar Arslan'ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla haberler hazırladığı belirtiliyor.