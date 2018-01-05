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Taraf’ın patronu firarda

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018
Taraf’ın patronu firarda
Kapatılan Taraf gazetesi İmtiyaz sahibi , Balyoz Kumpası'na ilişkin yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Arslan'ın, hakkında yakalama kararı çıkarılmadan kısa süre önce yurtdışına çıktığı anlaşıldı. Altan Kardeşler'e yönelik darbe soruşturması kapsamında ifadesi alınmak istenince, adreslerinde bulunamayan Arslan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

1 AY ÖNCEDEN KAÇMIŞ
Arslan'ın 14 Ocak 2017'de çıkarılan yakalama kararından yaklaşık bir ay önce yurtdışına çıkış yaptığı belirlendi. Başar Arslan'ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen Alaeddin Kaya'dan aldığı talimatlarla haberler hazırladığı belirtiliyor.
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Taraf’ın patronu firarda
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